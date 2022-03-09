В метро Москвы летом обновят все турникеты для приема банковских карт

Возможность оплаты проезда картой на любом турникете в метро Москвы появится летом
Летом в столичном метро обновят все турникеты для приема банковских карт в рамках национального проекта "Цифровая экономика", сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.
"Также подключим и все турникеты на МЦК. Ввод новых устройств – это важная часть внедрения новой билетной системы, которая позволит еще больше повысить комфорт пассажиров", – приводятся слова Ликсутова в телеграм-канале департамента транспорта столицы.
На данный момент в метро установили 34 новых контроллера зон проходов, оплатить проезд пока можно только "Тройкой", "Единым" и социальной картой. На текущей неделе будут обновлены еще 16 турникетов. В ближайшее время оплачивать проезд можно будет и банковской картой.
Ранее сообщалось, что на восьми станциях МЦК появились 10 дополнительных турникетов с возможностью оплаты проезда банковской картой и виртуальной "Тройкой". По словам Максима Ликсутова, в будущем на МЦК заработает также система Face Pay.
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