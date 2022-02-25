Почти 500 тыс пассажиров ежедневно пользуются МЦК – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 500 тысяч жителей столицы каждый день пользуются Московским центральным кольцом (МЦК) для перемещения по городу, сообщил Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что движение поездов на МЦК было запущено в 2016 году.

"С того времени Московское центральное кольцо перевезло 693 миллиона пассажиров!" – написал Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что на восьми станциях МЦК появились 10 дополнительных турникетов с возможностью оплаты проезда банковской картой и виртуальной "Тройкой". Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что различные способы оплаты проезда внедряются в городе по поручению Сергея Собянина.

Он добавил, что в будущем на МЦК заработает система Face Pay, позволяющая оплачивать проезд бесконтактно, с помощью распознавания лица.

