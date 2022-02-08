Пассажиры МЦД совершили более 105 млн бесплатных пересадок на метро и МЦК по "Тройке"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Пассажиры Московских центральных диаметров совершили более 105 миллионов бесплатных пересадок на метро и МЦК по билету "Кошелек" транспортной карты "Тройка", рассказал Москве 24 заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"За время работы диаметров пассажиры МЦД совершили более 105 миллионов бесплатных пересадок на метро и Московское кольцо по билету "Кошелек" карты "Тройка". Это значит, что каждый третий пассажир МЦД строит мультимодальные маршруты, используя разные виды транспорта", – отметил Ликсутов.
Он напомнил, что одна из главных задач, которую поставил Сергей Собянин, – добиться единства транспортного каркаса города, а запуск бесплатной пересадки между разными видами рельсового транспорта стал одним из шагов, который помог прийти к этой цели.
"Кроме того, за счет этого пассажиры могут свободно выбирать наиболее удобный путь и существенно экономить на проезде", – подчеркнул заммэра.
Пересадки между автобусами, электробусами и трамваями одного маршрута стали бесплатными в начале января. Пересаживаться можно в течение 90 минут после оплаты первой поездки. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо привязать транспортную карту "Тройка" к личному кабинету в приложении "Метро Москвы" или на сайте метрополитена.
С января 2022 года также изменилась стоимость проезда в общественном транспорте столицы. Сообщалось, что разовый проезд в наземном транспорте, метро, МЦК и МЦД (зона "Центральная") по карте "Тройка" подорожал на 4 рубля.
Москвичам рассказали о бесплатных пересадках на наземном транспорте
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