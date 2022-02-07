Самый большой в Европе электробусный парк откроется в ТиНАО весной

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Весной в ТиНАО откроется самый большой в Европе электробусный парк, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в интервью РИА Новости.
"Думаю, что в ближайшие несколько месяцев, наверное, уже весной, он будет готов и строители передадут его нам в ежедневную эксплуатацию", – сказал Ликсутов.
Он также отметил, что в этом году город закупит порядка 450–500 новых электробусов. Власти планируют отказаться от автобусов на дизельном топливе, так что со временем их вытеснят электробусы.
В конце 2021 года в Москве запустили тысячный электробус, купленный благодаря "зеленым" облигациям. Все электробусы будут работать на самых востребованных маршрутах города. Ликсутов подчеркнул, что один электробус сокращает выбросы вредных веществ примерно на 260 килограммов в год.
Переход на экологичный транспорт и отказ от закупок дизельных автобусов в столице стартовал в 2021 году. За это время в городе сформировался полноценный парк электробусов, в состав которого входят уже 900 машин.
Подчеркивается, что замена одного дизельного автобуса электробусом позволяет снизить выбросы СО2 на 60,7 тонны в год. Власти предполагают, что в ближайшие годы увеличение количества электробусов на маршрутах позволит сократить выбросы в окружающую среду на 86 тысяч тонн в год.
"Жизнь в большом городе": электротранспорт
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