Тысячный электробус запустили в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве запустили тысячный электробус, купленный благодаря "зеленым" облигациям, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Современные технологии позволили превратить электробус в информационный центр. Во время поездки пассажиры могут узнать, какие технологические новшества используются в Москве, чтобы сделать город экологически чистым, что означает термин "зеленые" облигации и чем они отличаются от обычных облигаций.

"Сегодня для нас знаменательный день – выходит на маршруты тысячный электробус. Важно, что эта поставка 2021 года полностью оплачена за счет "зеленых" облигаций. Мы рады, что такая программа есть в городе и что экологически чистый транспорт – вагоны метро и электробусы – приобретаются за счет этой программы", – сказал Ликсутов.

По его словам, планируется закупить еще порядка 500 таких электробусов. Все они будут работать на самых востребованных маршрутах города. Заммэра подчеркнул, что один электробус сокращает выбросы вредных веществ примерно на 260 килограммов в год.

В свою очередь, заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что власти и дальше будут развивать свои экологические программы.

В частности, в будущем году планируется вернуться к вопросу о размещении "зеленых" облигаций для физических лиц, поскольку со стороны населения наблюдался высокий спрос.

Переход на экологичный транспорт и отказ от закупок дизельных автобусов в столице стартовал в 2021 году. За это время в городе сформировался полноценный парк электробусов, в состав которого входят уже 900 машин.

Подчеркивается, что замена одного дизельного автобуса электробусом позволяет снизить выбросы СО2 на 60,7 тонны в год. Власти предполагают, что в ближайшие годы увеличение количества электробусов на маршрутах позволит сократить выбросы в окружающую среду на 86 тысяч тонн в год.