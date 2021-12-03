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18:22

Собянин заявил, что качество воздуха в Москве приближается к лучшим стандартам

мэр Москвы город экология

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Благодаря внедрению электротранспорта и использованию энергоэффективных технологий в столице получилось снизить вредные выбросы в атмосферу и приблизить качество воздуха к лучшим показателям, заявил Сергей Собянин на сессии "Города-2030. Прогресс человечества" на "Форуме России: определяя будущее" в рамках Всемирной выставки "Экспо-2020" в Дубае.

"Внедрение электротранспорта и расширение использования энергоэффективных технологий, благоустройство и озеленение – это ключ к улучшению экологической обстановки. За последние годы вредные выбросы в атмосферу снизились в несколько раз", – отметил мэр столицы.

По его словам, большой вклад в улучшение экологии в городе внес переход на электрический пассажирский транспорт. Мэр уточнил, что по количеству электробусов Москва на сегодняшний день занимает первое место среди европейских городов, а к 2030 году на электричество планируется перевести почти весь общественный транспорт.

"Тем самым Москва вносит свой вклад в решение глобальной проблемы защиты климата", – заявил градоначальник.

Также Собянин подчеркнул, что в столице каждый год высаживают тысячи новых деревьев, несмотря на то что зеленые пространства занимают половину площади города.

Ранее стало известно, что в столице концентрация загрязняющих веществ в воздухе сократилась в 2,3 раза. Уточняется, что это данные за последние 10 лет.

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