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Москва 24

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Технологии

02:48

В России разработали систему слежения за качеством воздуха с функцией раздачи Wi-Fi

экология технологии

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В России разработали систему измерения уровня загрязнения воздуха, способную раздавать Wi-Fi. Об этом рассказал генеральный директор предприятия-разработчика АО "НПО "Электромашина" Игорь Афанасьев.

Он подчеркнул, что устройство будет базироваться на уличных светильниках.

"Есть проблемы с экологией во многих городах, где промышленные предприятия так или иначе загрязняют среду. Для этого нами разработан многофункциональный модуль освещения, который раздает Wi-Fi, снимает показания и определяет состав воздуха", – приводит его слова ТАСС.

При превышении определенного количества вредного вещества система просигнализирует об этом в специализированное подразделение и проведет голосовое оповещение. Все данные светильник передает интеллектуальной системе управления освещением, которая может предоставить их городским системам контроля и мониторинга.

Афанасьев пояснил, что датчик качества уровня загрязнения воздуха встроен в находящийся в светильнике газоанализатор. Кроме того, там есть датчики движения и освещенности окружающего пространства. Это позволит регулировать уровень освещения, тем самым экономить электроэнергию.

По словам Афанасьева, данную систему уже устанавливают в Челябинске, эти испытания подтверждены региональным Минэкологии.

Ранее сообщалось, что в следующем году в Москве планируют внедрить расширенную систему мониторинга окружающей среды на базе искусственного интеллекта. Она уже действует на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Датчики разместили на основных установках МНПЗ. Они в онлайн-режиме проводят замеры и передают данные.

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