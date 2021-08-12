К мониторингу экологии в Москве подключат искусственный интеллект

За экологией в Москве будет следить искусственный интеллект. Расширенную систему мониторинга окружающей среды планируют внедрить уже в следующем году. Об этом сообщили в столичном правительстве.

По сути, такой искусственный разум уже действует на Московском нефтеперерабатывающем заводе. МНПЗ первым в стране внедрил автоматизированную систему мониторинга воздуха. Датчики установили на основных установках завода. Они в онлайн-режиме проводят замеры и передают данные.

Система экологического мониторинга в Москве считается одной из лучших в мире. Это стало возможным благодаря появлению "Мосэкомониторинга". В городе действуют более полусотни стационарных постов, которые следят за качеством воздуха. Главным образом вычисляют, как воздействует на него городской траффик. Ведь именно на автомобильные выхлопы приходится 93% загрязнений. И конечно, собирают данные с объектов промышленности, ТЭЦ, очистных сооружений. Чтобы показатели были максимально точными, вводят новые автоматические станции, обновляют оборудование. Круглосуточно работают три современные передвижные экологические лаборатории.



В департаменте природопользования рассказали, что за последние 10 лет экология в Москве значительно улучшилась. Например, вода в Москве-реке стала чище в полтора раза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.