Разлив топлива произошел на реке Лене

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Во время загрузки танкера на реке Лене в городе Усть-Куте Иркутской области произошел разлив дизельного топлива. Об этом сообщают "Дни.ру".

"Объемы разлива устанавливаются, а его последствия устраняются", – говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел 26 мая.

Ранее в Туапсе ввели режим повышенной готовности из-за нефтяного пятна, которое обнаружили в 800 метрах от берега в районе глубоководного выпускного канализационного коллектора.

Позже загрязнение удалось локализовать аварийно-спасательными формированиями морского порта. СК организовал проверку по факту случившегося.