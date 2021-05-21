Утечка нефти произошла в ЯНАО из-за разрыва трубопровода

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На месторождении в Пуровском районе Ямала произошел прорыв подземного трубопровода, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Нефтепродукты разлились на площади порядка двух тысяч квадратных метров. По предварительным данным, угрозы попадания в водные объекты нет. Отмечается, что аварийный участок перекрыт, там ведутся работы.

На прошлой неделе прорыв внутрипромыслового трубопровода произошел на Карамовском месторождении в Пуровском районе ЯНАО. Тогда сообщалось об утечке трех тысяч кубических метров нефти, площадь разлива составила 1,5 гектара.