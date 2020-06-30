Минэкологии Подмосковья установило источник загрязнения Химкинского водохранилища

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Минэкологии Подмосковья выписало МУП "Химводосток" три протокола о нарушении природоохранного законодательства в связи с загрязнением реки Грачевки (Чернавки) и Химкинского водохранилища.

Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе министерства, сообщение о загрязнении неочищенными сточными водами реки в черте городского округа Химки поступило утром 26 июня.

Для осмотра акватории и прибрежных полос выехал эконадзор. Было установлено, что источником загрязнения стал коллектор ливневой канализации, который эксплуатирует "Химводосток".

В результате было возбуждено административное дело. Специалисты также взяли пробы воды и стоков для лабораторного анализа.

27 июня Минэкологии совместно с представителями предприятия, администрации Химок и Росприроднадзора осмотрели 12 колодцев на коллекторе в разных частях города.

В результате было выявлено несколько нарушений природоохранного законодательства, в том числе на территории ООО "Спецтранс".

29 июня в Химках на месте загрязнения были установлены дополнительные боновые заграждения в русле реки. Тогда же "Химводосток" приступил к расчистке русла и откачке нефтепродуктов.

По данным Росводресурса, площадь разлива составляет более 20 тысяч квадратных метров. Предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в водохранилище превышена более чем в тысячу раз.

Кроме того, специалистами была зафиксирована гибель рыб и птиц в связи с гипоксией из-за необезвреженных сточных вод с примесью нефтепродуктов.

Ранее МЧС зафиксировало в Норильске утечку неустановленной жидкости в районе "Талнахской обогатительной фабрики", входящей в состав компании "Норникель".