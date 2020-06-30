Минэкологии Подмосковья установило источник загрязнения Химкинского водохранилища

01:41
Фото: youtube.com/ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ!
Минэкологии Подмосковья выписало МУП "Химводосток" три протокола о нарушении природоохранного законодательства в связи с загрязнением реки Грачевки (Чернавки) и Химкинского водохранилища.
Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе министерства, сообщение о загрязнении неочищенными сточными водами реки в черте городского округа Химки поступило утром 26 июня.
Для осмотра акватории и прибрежных полос выехал эконадзор. Было установлено, что источником загрязнения стал коллектор ливневой канализации, который эксплуатирует "Химводосток".
В результате было возбуждено административное дело. Специалисты также взяли пробы воды и стоков для лабораторного анализа.
27 июня Минэкологии совместно с представителями предприятия, администрации Химок и Росприроднадзора осмотрели 12 колодцев на коллекторе в разных частях города.
В результате было выявлено несколько нарушений природоохранного законодательства, в том числе на территории ООО "Спецтранс".
29 июня в Химках на месте загрязнения были установлены дополнительные боновые заграждения в русле реки. Тогда же "Химводосток" приступил к расчистке русла и откачке нефтепродуктов.
По данным Росводресурса, площадь разлива составляет более 20 тысяч квадратных метров. Предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в водохранилище превышена более чем в тысячу раз.
Кроме того, специалистами была зафиксирована гибель рыб и птиц в связи с гипоксией из-за необезвреженных сточных вод с примесью нефтепродуктов.
Ранее МЧС зафиксировало в Норильске утечку неустановленной жидкости в районе "Талнахской обогатительной фабрики", входящей в состав компании "Норникель".
Нефтяное пятно обнаружили на Химкинском водохранилище
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: