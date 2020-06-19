Путин оценил работу по ликвидации разлива топлива в Норильске

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Владимир Путин на совещании по ликвидации ЧП в Норильске заявил, что за последние недели была проведена большая работа по ликвидации последствий разлива дизельного топлива, сообщает РИА Новости.

Президент РФ отметил, что удалось переломить ситуацию, локализовать разлив топлива и приступить к очистке загрязненных площадей.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" произошла разгерметизация резервуара с дизтопливом. Разлилось более 20 тысяч тонн горючего. В регионе объявили чрезвычайную ситуацию федерального характера.

В Ростехнадзоре рассказали, что аварийный топливный резервуар находился на ремонте с 2016 года по решению администрации компании. В связи с этим возможность его проверки была исключена.

В "Норникеле" считают, что причиной разлива стало таяние вечной мерзлоты, спровоцировавшее деформацию резервуара. Росприроднадзор оценил ущерб в миллиарды рублей.

В ходе расследования директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов был арестован. Уголовное дело о халатности возбудили в отношении главы Норильска Рината Ахметчина.

Глава "Норникеля" Владимир Потанин заявил, что компания профинансирует восстановление экологии на месте разлива. Путин счел это решение правильным.