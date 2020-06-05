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Происшествия

15:43

В Росприроднадзоре оценили размер ущерба природе из-за разлива топлива в Норильске

происшествия экология

Фото: РИА Новости/Вадим Кофман

В Росприроднадзоре считают, что ущерб, причиненный природе из-за разлива топлива с ТЭЦ в Норильске, может составить миллиарды рублей, сообщает ИА "НСН".

Авария произошла 29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске. Из-за прорыва емкости в почву и близлежащие водоемы вылилось порядка 21 тысячи кубометров топлива.

Сейчас специалисты МЧС занимаются ликвидацией последствий ЧП. Параллельно устанавливаются причины аварии. Среди основных версий называется коррозия хранилищ для топлива.

В Норильске введен режим ЧС. Возбуждены уголовные дела по статьям "Халатность", "Порча земли", "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "Загрязнение вод".

Начальника цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Вячеслава Старостина арестовали.

Глава "Норникеля" Владимир Потанин заявил, что компания намерена полностью профинансировать восстановление экологии после аварии на ТЭЦ в Норильске.

Экологи оценили ущерб от разлива топлива в Норильске в 6 млрд рублей

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