Арестован начальник цеха норильской ТЭЦ-3

Фото: скриншот видео СК РФ

Начальника цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК", где произошел разлив топлива, Вячеслава Старостина арестовали на два месяца, сообщает РИА Новости.

По решению суда в Норильске подозреваемый пробудет под арестом до 31 июля. От дачи показаний мужчина отказался.

О его аресте ходатайствовало следствие по делу о халатности из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации в связи с разливом топлива.

После разлива нефтепродуктов в Норильске также возбуждены уголовные дела по статьям "Порча земли", "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "Загрязнение вод".

29 мая на территории ТЭЦ-3 произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в которое впоследствии въехал автомобиль. В дальнейшем произошло возгорание на площади 350 квадратных метров, разлилось топливо.

Часть горюче-смазочных материалов оказалась в реке Амбарной. На работу ТЭЦ-3 пожар не повлиял, пострадавших не было. Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что информация о ЧП поступила в ведомство только спустя два дня.

Владимир Путин раскритиковал власти Красноярского края за запоздалую реакцию на происшествие. Он поручил правоохранительным органам оценить работу должностных лиц при инциденте.

В Норильске ввели режим ЧС. По поручению вице-премьера Виктории Абрамченко на место выехала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

