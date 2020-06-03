Путин раскритиковал власти Красноярского края из-за ситуации в Норильске

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Президент РФ Владимир Путин раскритиковал власти Красноярского края за запоздалую реакцию на разлив дизельного топлива в Норильске. Главу государства возмутило, что о данной ситуации им стало известно из социальных сетей, передает РИА Новости.

"Почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы, что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там все в порядке со здоровьем?" – уточнил Путин в рамках совещания о мерах по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае.

Кроме того, Путин удивился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса, не услышав о том, что нужно делать в сложившейся ситуации.

"Что "доклад закончил"? А что делать-то? Вы же губернатор!" – обратился президент России.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" произошла разгерметизация одного из резервуаров, в результате чего на проезжую часть технологической дороги вылились горюче-смазочные материалы. Загорелся едущий по дороге автомобиль.

Разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов на площади около 350 квадратных метров. В районе аварии ввели режим ЧС. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Порча земли".