МЧС по Подмосковью предупредило об угрозе формирования паводков на реках

Фото: Москва 24
В Московской области до пятницы, 5 июня, сохраняется угроза формирования паводков на реках и затопления понижений рельефа. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Подмосковью.
"При формировании быстроразвивающихся паводков возможен выход воды на пойму и локальные достижения отметок опасного явления "Высокий паводок" (рост уровня воды на реках местами будет доходить до 4 метров)", – говорится в сообщении.
В МЧС напомнили, что в случае необходимости можно позвонить по телефону доверия +7 (498) 505-41-70, а также по телефону спасения 01, с мобильного – 101.
Накануне в Московской области десятки дачных участков оказались под водой из-за сильных дождей. В некоторых районах Подмосковья ливни размыли дороги и поспособствовали выходу рек из берегов. Пострадавших в результате непогоды пришлось эвакуировать на лодках. Только такой способ передвижения сейчас доступен многим жителям региона, поскольку в результате стихии серьезно пострадала транспортная сеть.
Например, водой залило СНТ "Речное", которое находится неподалеку от реки Нахабинки. Больше всего пострадали участки, которые находились в низине. На место происшествия сотрудники МЧС прибывали на лодках.
Ливни затопили подмосковные дачные участки
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: