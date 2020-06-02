МЧС по Подмосковью предупредило об угрозе формирования паводков на реках

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В Московской области до пятницы, 5 июня, сохраняется угроза формирования паводков на реках и затопления понижений рельефа. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

"При формировании быстроразвивающихся паводков возможен выход воды на пойму и локальные достижения отметок опасного явления "Высокий паводок" (рост уровня воды на реках местами будет доходить до 4 метров)", – говорится в сообщении.

В МЧС напомнили, что в случае необходимости можно позвонить по телефону доверия +7 (498) 505-41-70, а также по телефону спасения 01, с мобильного – 101.

Накануне в Московской области десятки дачных участков оказались под водой из-за сильных дождей. В некоторых районах Подмосковья ливни размыли дороги и поспособствовали выходу рек из берегов. Пострадавших в результате непогоды пришлось эвакуировать на лодках. Только такой способ передвижения сейчас доступен многим жителям региона, поскольку в результате стихии серьезно пострадала транспортная сеть.

Например, водой залило СНТ "Речное", которое находится неподалеку от реки Нахабинки. Больше всего пострадали участки, которые находились в низине. На место происшествия сотрудники МЧС прибывали на лодках.

