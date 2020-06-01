СК организовал проверку по факту затопления дачных участков в Красногорске

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Следственный отдел по Красногорску ГСУ СК организовал доследственную проверку по факту затопления дачных участков в Красногорске, передает пресс-служба ведомства.

В результате сильных дождей ливневые стоки не справились с притоком воды. Следствием этого стало затопление дачных участков. Кроме того, в пресс-службе отметили, что дождевая вода заполнила канализацию, в результате чего хозяйственно-бытовые отходы попали на участки местных жителей.

Следователи установили, что ливневые стоки отсутствовали на улицах Железнодорожной и Красноармейской поселка Нахабино, входящего в Красногорский городской округ. В результате этого вода либо осталась на поверхности, спровоцировав затопления, либо ушла в канализационные колодцы, что поспособствовало поднятию отходов на поверхность.

В связи с этим следователи планируют узнать причину отсутствия ливневых стоков, а также выяснить, выделялись ли бюджетные средства на их создание. Кроме того, действия или бездействие местной администрации будут подвергнуты правовой оценке.

Ранее стало известно, что в результате сильных дождей десятки подмосковных дачных участков оказались под водой. Производится эвакуация местных жителей на лодках – только так сотрудники МЧС могут добраться до мест ЧП.