Три рекорда по осадкам было установлено в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице за май выпало 314% месячной нормы осадков, этот месяц стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".
"Оно составляет 160 миллиметров, или более трех месячных майских норм (314%). К этому следует добавить, что вслед за 29 мая, когда был обновлен суточный рекорд по количеству осадков (38 миллиметров), подобное достижение было установлено и 31 мая. Теперь для 31 мая рекордное количество осадков составляет 34 миллиметра, что на 11 миллиметров больше, чем было в этот день в 1977 году", – говорится в сообщении.
Как отмечается, в последний раз так много осадков за месяц выпадало в Москве в августе 2016 года – 167 миллиметров.
В понедельник, 1 июня, по прогнозам синоптиков, в городе установится облачная с прояснениями погода. При этом в некоторых районах ожидаются кратковременные дожди.
Днем общее недомогание в связи с неблагоприятной погодой могут испытать метеозависимые люди. В группе риска – граждане с неустойчивыми сосудистыми реакциями, вегетососудистой дистонией, мигренями.
Специалисты рекомендуют отвлечься от внешних погодных аномалий с помощью занятий спортом, физических и дыхательных упражнений. Также в борьбе с плохим самочувствием помогут контрастный душ и принятие ванны.
Ранее сообщалось, что порывистый ветер в Москве сохранится до вторника. Предупреждение о повышенном уровне погодной опасности продолжает действовать и в Московской области.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: