Три рекорда по осадкам было установлено в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице за май выпало 314% месячной нормы осадков, этот месяц стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

"Оно составляет 160 миллиметров, или более трех месячных майских норм (314%). К этому следует добавить, что вслед за 29 мая, когда был обновлен суточный рекорд по количеству осадков (38 миллиметров), подобное достижение было установлено и 31 мая. Теперь для 31 мая рекордное количество осадков составляет 34 миллиметра, что на 11 миллиметров больше, чем было в этот день в 1977 году", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в последний раз так много осадков за месяц выпадало в Москве в августе 2016 года – 167 миллиметров.

В понедельник, 1 июня, по прогнозам синоптиков, в городе установится облачная с прояснениями погода. При этом в некоторых районах ожидаются кратковременные дожди.

Днем общее недомогание в связи с неблагоприятной погодой могут испытать метеозависимые люди. В группе риска – граждане с неустойчивыми сосудистыми реакциями, вегетососудистой дистонией, мигренями.

Специалисты рекомендуют отвлечься от внешних погодных аномалий с помощью занятий спортом, физических и дыхательных упражнений. Также в борьбе с плохим самочувствием помогут контрастный душ и принятие ванны.

Ранее сообщалось, что порывистый ветер в Москве сохранится до вторника. Предупреждение о повышенном уровне погодной опасности продолжает действовать и в Московской области.