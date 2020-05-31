Порывистый ветер в Москве сохранится до вторника

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жителей столицы предупредили о желтом уровне погодной опасности в регионе. Он объявлен до утра вторника. В городе прогнозируется сильный ветер, говорится на сайте Гидрометцентра России.
"Погода потенциально опасна", – следует из прогноза синоптиков.
Предупреждение о повышенном уровне погодной опасности действует и в Московской области. Оно сохраняется до 11:00 2 июня.
В последний день календарной весны Москву накрыл сильный ливень. В течение дня в столичном регионе прогнозировались дождь и гроза.
В понедельник, 1 июня, столбики термометров москвичей покажут до 14 градусов тепла. В течение дня ожидается небольшой дождь, местами умеренный. При этом прогнозируется усиление ветра до 17 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что окончание весеннего сезона в 2020 году станет самым "мокрым" за последние 70 лет. Причиной повышенного числа дождей являются южные циклоны со сложной системой фронтов.
При этом заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков говорил, что службы готовы работать в режиме повышенной готовности. Главная задача дежурных бригад в том, чтобы не допустить подтоплений.
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