Порывистый ветер в Москве сохранится до вторника

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителей столицы предупредили о желтом уровне погодной опасности в регионе. Он объявлен до утра вторника. В городе прогнозируется сильный ветер, говорится на сайте Гидрометцентра России.

"Погода потенциально опасна", – следует из прогноза синоптиков.

Предупреждение о повышенном уровне погодной опасности действует и в Московской области. Оно сохраняется до 11:00 2 июня.

В последний день календарной весны Москву накрыл сильный ливень. В течение дня в столичном регионе прогнозировались дождь и гроза.

В понедельник, 1 июня, столбики термометров москвичей покажут до 14 градусов тепла. В течение дня ожидается небольшой дождь, местами умеренный. При этом прогнозируется усиление ветра до 17 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что окончание весеннего сезона в 2020 году станет самым "мокрым" за последние 70 лет. Причиной повышенного числа дождей являются южные циклоны со сложной системой фронтов.

При этом заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков говорил, что службы готовы работать в режиме повышенной готовности. Главная задача дежурных бригад в том, чтобы не допустить подтоплений.