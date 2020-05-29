Москвичам пообещали самое "мокрое" окончание весны за последние 70 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве и Подмосковье в последние дни этой весны выпадет рекордное количество осадков, сообщает портал "Метеоновости".

"Последние дни мая отличатся в Москве и области обилием дождей, этот период будет самым "мокрым" финишем сезона за 70 лет. Причиной ненастья останутся южные циклоны со сложной системой фронтов. Дожди и грозы пройдут и на теплых, и на холодных фронтах", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, за последние дни весны может выпасть больше месячной нормы осадков.

Отмечается, что, согласно статистике, последний раз столько осадков в конце мая наблюдалось в 2001 году.

В пятницу, 29 мая, ливень принес до 40% месячной нормы осадков за три часа. Самые интенсивные дожди наблюдались в СВАО.

Накануне заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого ухудшения погоды.

Он подчеркнул, что с 09:00 до 21:00 ожидаются сильные дожди, в отдельных районах – гроза, град, усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Ночью 30 мая – кратковременный дождь, возможна гроза.

В июне москвичей ждет комфортная погода, слегка превышающая норму. В первый месяц лета будет наблюдаться небольшой дефицит осадков, а солнечные дни будут преобладать с 7 по 13 и с 21 по 27 июня.