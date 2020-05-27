По-июльски жаркая погода ожидается в столице в субботу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

По-июльски жаркая погода ожидается в столичном регионе в субботу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.

Синоптик рассказала, что в субботу воздух в городе прогреется до +23... +25 градусов. Ожидается облачная с прояснениями погода. При этом синоптик не исключила, что местами могут пройти кратковременные дожди с грозами. Также ожидается порывистый ветер.

В воскресенье характер погоды значительно изменится. Днем из-за атмосферного фронта столбики термометров могут опуститься до +14... +19 градусов. Также ожидается сильный ветер.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в конце недели в Москве ожидается рекордное количество осадков. Он уточнил, что на столицу по самым "пессимистичным модельным расчетам" может пролиться до 47 миллиметров дождя.

Он также не исключил, что будет установлен суточный рекорд осадков в мае, который принадлежит 1976 году. Тогда за 24 часа на город вылилось 39 миллиметров осадков. Как отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос", до конца этой недели ожидается столько осадков, сколько выпало за предыдущие 25 дней.

