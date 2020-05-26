Рекордные осадки ожидаются в столице в конце недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что рекордное количество осадков в конце недели ожидается в Москве. По его словам, прогнозируется "четыре ведра на квадратный метр", передает РИА Новости.

"Cформировавшись в компактный и очень активный атмосферный вихрь, "Балканец" в пятницу атакует Центральную Россию. В результате на Московскую, Тульскую, Калужскую и Ярославскую области обрушится колоссальное количество небесной влаги – за сутки в осадкомеры попадет почти месячная норма осадков", – сообщил Тишковец.

Он уточнил, что на столицу по самым "пессимистичным модельным расчетам" может пролиться до 47 миллиметров дождя.

Он также не исключил, что будет установлен суточный рекорд осадков в мае, который принадлежит 1976 году. Тогда за 24 часа на город вылилось 39 миллиметров осадков. Как отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос", до конца этой недели ожидается столько осадков, сколько выпало за предыдущие 25 дней.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал срок возвращения теплой погоды в Россию. В середине недели температура в европейской части России повысится до характерных для мая значений.

Кроме того, до этого синоптики назвали аномальными установившиеся в столице в последние несколько дней холода. Средняя суточная температура с 21 по 23 мая оказалась на семь градусов ниже нормы.