Столичные службы переведены в режим повышенной готовности из-за грозы

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Столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого ухудшения погоды. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу с 09:00 до 21:00 ожидаются сильные дожди, в отдельных районах – гроза, град, усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Ночью 30 мая – кратковременный дождь, возможна гроза", – отметил Бирюков.

По его словам, приведены в готовность все силы, которые необходимы для ликвидации вероятных аварийных ситуаций.

Так, были приняты дополнительные меры по недопущению подтоплений из-за ливня, подчеркнул заммэра.

По данным синоптиков, в пятницу в столичном регионе может выпасть около половины месячной нормы осадков. В итоге этот день может оказаться самым дождливым за текущий месяц.

В июне горожан ждет комфортная погода, слегка превышающая норму, отмечал ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он говорил, что в первый месяц лета будет наблюдаться небольшой дефицит осадков.