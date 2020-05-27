Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Около половины месячной нормы осадков может выпасть в Москве в пятницу, говорится на портале "Метеоновости".

"В пятницу, 29 мая, погоду в столичном регионе будет определять южный циклон. Он принесет обилие влаги. Влияние атмосферных фронтов этого вихря будет сохраняться в столичном регионе и в ночь на 30 мая", – говорится в сообщении.

Синоптики рассказали, что в городе может выпасть около 20–25 миллиметров осадков. В итоге пятница может быть признана самой дождливой за текущий месяц.

Метеорологи подчеркнули, что вместе с осадками циклон принесет москвичам теплую погоду. В субботу столбики термометров в городе могут подняться до +23... +25 градусов.

"Средняя суточная температура воздуха за счет очень теплой ночи приблизится к 19 градусам, что соответствует июльским значениям", – добавляют синоптики.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова отмечала, что в воскресенье характер погоды значительно изменится. Днем из-за атмосферного фронта столбики термометров могут опуститься до +14... +19 градусов. Также ожидается сильный ветер.

В июне москвичей ждет комфортная погода, слегка превышающая норму, отмечал ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик считает, что в этом месяце будет наблюдаться небольшой дефицит осадков.

Солнечные дни будут преобладать с 7 по 13 и с 21 по 27 июня. Тишковец также подчеркнул, что никакой аномальной жары в начале лета не предвидится.

