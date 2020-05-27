Облачная с прояснениями погода установится в среду в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Облачная с прояснениями погода установится в Москве и Подмосковье в среду, 27 мая. Об этом информирует сайт "Метеоновости".
Отмечается, что днем столичный регион окажется под влиянием обширного циклона с юго-востока. В отдельный районах города может пройти кратковременный дождь.
"Максимальная температура воздуха в столице поднимется до 16–18 градусов тепла, в области – до плюс 19 градусов", – сообщают специалисты.
Уточняется, что будет дуть ветер порывами от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке 755 миллиметров ртутного столба.
"Относительная влажность в середине дня – около 55 процентов", – добавляется на сайте.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в конце недели ожидается рекордное количество осадков. Специалист не исключил, что будет установлен суточный рекорд осадков в мае. Предыдущее подобное достижение было установлено в 1976 году.
В свою очередь, в Росгидромете рассказали о вероятности ураганов и смерчей летом в России. Отмечалось, что имеющийся на данный момент прогноз – это лишь предположение.
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