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Москва 24

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Общество

11:27

В Росгидромете озвучили вероятность ураганов и смерчей в России летом

общество погода эксклюзив

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков озвучил Москве 24 вероятность смерчей и ураганов на территории России летом. Эксперт отметил, что данный прогноз – это лишь предположение, основанное больше на статистике, нежели на точных данных.

"Такой прогноз мало что дает, потому что в нем нет конкретных цифр. Прогноз, который выпускает Всероссийский НИИ по проблемам гражданской обороны и ЧС, сделан по статистике. Берут статистику за много лет и предполагают, что, возможно, будут такие явления", – заявил Цыганков.

Он уточнил, что вероятность долгосрочного прогноза составляет 75–80%.

Вот такие быстроразвивающиеся явления, как шквалы, ливни, грады, прогнозируются за трое суток по территории. Максимум за сутки можно сказать по конкретной точке. Они крайне быстроразвивающиеся, спрогнозировать их на месяц вперед просто невозможно. Можно только предположить.
Анатолий Цыганков
замначальника ситуационного центра Росгидромета


Цыганков объяснил, что подобные прогнозы создаются для подразделений МЧС в регионах, чтобы на местах сотрудники служб были готовы к вероятным аномальным погодным условиям и могли оперативно действовать в зависимости от ситуации.

Ранее сотрудники Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и ЧС заявили, что в средней полосе России и в Сибири этим летом может стать больше ураганов и смерчей.

Специалисты прогнозируют возникновение и других опасных конвективных явлений. Объясняется это нынешней метеорологической обстановкой и глобальным изменением климата.

По словам ученых, на достоверность прогноза указывает прошедший 13 мая в Чите ураган. Ветер тогда повредил кровлю более 20 зданий, включая школы, детсады и роддом, а также 20 жилых домов.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидается в июне в Московском регионе. По мнению эксперта, первый месяц лета принесет комфортную температуру, немного превышающую норму.

"Среднемесячная температура будет в пределах нормы и чуть выше. Для Москвы и Подмосковья ночная норма – это 11,5 градуса, дневная – 21,7 градуса. Повышение прогнозируется на 1-2 градуса. Соответственно, ночные температуры будут колебаться от 9 до 15 градусов, а дневные – от 19 до 24, от 20 до 25", – заявил Тишковец.

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