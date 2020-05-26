России предрекли увеличение числа ураганов и смерчей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисовов

Сотрудники Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и ЧС считают, что в средней полосе России и в Сибири этим летом может стать больше ураганов и смерчей, сообщает газета "Известия".

Специалисты прогнозируют возникновение и других опасных конвективных явлений. Объясняется это нынешней метеорологической обстановкой и глобальным изменением климата.

По словам ученых, на достоверность прогноза указывает прошедший 13 мая в Чите ураган. Ветер тогда повредил кровлю более 20 зданий, включая школы, детсады и роддом, а также 20 жилых домов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в России летом преимущественно будет выше нормы.

Вильфанд уточнил, что даже зарубежные ведомства, имеющие научную значимость, подтверждают данную информацию и прогнозируют теплое лето.

Если речь идет о средней глобальной температуре, определенной за все дни 2020 года, то нынешний год входит в пятерку самых теплых лет. Вероятность этого события – 99,9%. То, что нынешний год станет самым теплым, вероятность тоже достаточно высока – 75%, добавил Вильфанд.

Он уточнил, что летнему периоду будут свойственны волны тепла, которые позволят температурам, превышающим норму на пять и более градусов, держаться на протяжении нескольких дней. Однако благодаря волнам тепла жаркая погода будет иногда сменяться холодными промежутками.

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций сообщил, что в столичном регионе в июне и июле ожидается экстремальная жара. Она может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени – на европейской части страны.

