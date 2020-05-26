России предрекли увеличение числа ураганов и смерчей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисовов
Сотрудники Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и ЧС считают, что в средней полосе России и в Сибири этим летом может стать больше ураганов и смерчей, сообщает газета "Известия".
Специалисты прогнозируют возникновение и других опасных конвективных явлений. Объясняется это нынешней метеорологической обстановкой и глобальным изменением климата.
По словам ученых, на достоверность прогноза указывает прошедший 13 мая в Чите ураган. Ветер тогда повредил кровлю более 20 зданий, включая школы, детсады и роддом, а также 20 жилых домов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в России летом преимущественно будет выше нормы.
Вильфанд уточнил, что даже зарубежные ведомства, имеющие научную значимость, подтверждают данную информацию и прогнозируют теплое лето.
Если речь идет о средней глобальной температуре, определенной за все дни 2020 года, то нынешний год входит в пятерку самых теплых лет. Вероятность этого события – 99,9%. То, что нынешний год станет самым теплым, вероятность тоже достаточно высока – 75%, добавил Вильфанд.
Он уточнил, что летнему периоду будут свойственны волны тепла, которые позволят температурам, превышающим норму на пять и более градусов, держаться на протяжении нескольких дней. Однако благодаря волнам тепла жаркая погода будет иногда сменяться холодными промежутками.
Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций сообщил, что в столичном регионе в июне и июле ожидается экстремальная жара. Она может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени – на европейской части страны.
Жара в европейской части России ожидается во второй половине июня
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: