Экстремальная жара придет в Москву предстоящим летом

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Экстремальная жара ожидается в июне и июле в столичном регионе.

Об этом РИА Новости рассказали во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

"В умеренных широтах, в том числе в московском регионе, днем воздух может прогреться до +30 градусов, а на южных рубежах страны выше +35", – сообщили эксперты ВНИИ ГОЧС.

Отмечается, что экстремальная жара может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени – на европейской части страны.

Также указывается, что из-за этого возможно возникновение торфяных пожаров во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях.

"Однако в связи с тем, что май текущего года выдался холодным и дождливым, их масштабы будут не такими угрожающими, как в 2010 году", – резюмировали специалисты НИИ.

В 2010 году по этой причине столичный регион накрыла плотная пелена дыма. Тогда москвичи раскупали марлевые повязки и респираторные маски, чтобы защититься от смога.

При этом на значительной части территории России полыхали природные пожары. В результате пострадало более 200 населенных пунктов, погибли 62 человека.

Ранее метеорологи назвали аномальными установившиеся в столице в последние несколько дней холода. Средняя суточная температура с 21 по 23 мая была на семь градусов ниже нормы.