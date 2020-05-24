Экстремальная жара придет в Москву предстоящим летом

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Экстремальная жара ожидается в июне и июле в столичном регионе.
Об этом РИА Новости рассказали во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
"В умеренных широтах, в том числе в московском регионе, днем воздух может прогреться до +30 градусов, а на южных рубежах страны выше +35", – сообщили эксперты ВНИИ ГОЧС.
Отмечается, что экстремальная жара может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени – на европейской части страны.
Также указывается, что из-за этого возможно возникновение торфяных пожаров во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях.
"Однако в связи с тем, что май текущего года выдался холодным и дождливым, их масштабы будут не такими угрожающими, как в 2010 году", – резюмировали специалисты НИИ.
В 2010 году по этой причине столичный регион накрыла плотная пелена дыма. Тогда москвичи раскупали марлевые повязки и респираторные маски, чтобы защититься от смога.
При этом на значительной части территории России полыхали природные пожары. В результате пострадало более 200 населенных пунктов, погибли 62 человека.
Ранее метеорологи назвали аномальными установившиеся в столице в последние несколько дней холода. Средняя суточная температура с 21 по 23 мая была на семь градусов ниже нормы.
Угрожает ли москвичам удушающий смог от горящих торфяников
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