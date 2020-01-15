Власти Москвы закачают торфяники водой из-за теплой зимы

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Столичные власти в связи с малоснежной зимой начали подготовку к пожароопасному сезону, в том числе приступили к обводнению подмосковных торфяников.

Об этом в интервью "Российской газете" рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, городские власти в ближайшее время вместе с МЧС Москвы и Подмосковья намерены спланировать общие действия в пожароопасный сезон.

"Приглашаем обсудить вопросы их обводнения в Подмосковье вместе с соседями - представителями Тверской, Рязанской, Владимирской областей", – сказал Бирюков.

Ранее специалисты Мосприроды напомнили о существовании ошибочного мнения, что жечь прошлогоднюю траву полезно для природы, тогда как на самом деле это не так.