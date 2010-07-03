Мосприрода призывает отказаться от опасных весенних палов травы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Мосприрода объявила о начале акции "Весенним палам нет!", в рамках которой столичным жителям расскажут, почему нельзя жечь прошлогоднюю траву. Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города.

Специалисты напомнили о существовании ошибочного мнения, что жечь прошлогоднюю траву полезно для природы, но, на самом деле, это не так.

"В действительности, нет ничего более вредного, чем огонь. При поджоге травы гибнет вся полезная микрофлора почвы, в том числе и та, которая помогает растениям противостоять болезням", – указывается в сообщении.

Кроме того, огонь уничтожает органику, которая обогащает гумус. В результате почва становится неплодородной, плотной и сухой. Также в пожаре погибают птицы, звери и насекомые, в том числе ежи, зайчата, земноводные и пресмыкающиеся.

В Мосприроде отметили, что пал сухой травы приводит к серьезным последствиям: гибели лесов, возгоранию торфяников, уничтожению жилых и экономических объектов.

При этом специалисты напомнили столичным жителям, что законом запрещены разведение костров и выжигание сухой травы на особо охраняемых природных территориях.

"Каждый из нас должен осознать важность проблемы и не допускать поджогов и игр с огнем на улице, особенно на природных территориях и других природных объектах", – резюмировали в Мосприроде.

