Москвичей попросили подкармливать птиц летом из-за нехватки корма на всех пернатых

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Городские птицы, которых прикармливали в зимний период, могут столкнуться с трудностями при поиске еды летом, поэтому их нужно подкармливать, сообщил руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин.

"Я думаю, что в урбанистических пространствах кормить надо птиц круглый год. Потому что кормовой базы, естественно, не хватит", – сказал Мишин Агентству "Москва".

По его словам, специальные кормовые зоны для птиц продолжат работать в парке "Сокольники" также и в летнее время.

"Это уже как бы вольное существование, но на прикорме, то есть люди берут ответственность за их жизнь, потому что самостоятельно, если их перестать кормить, могут корма не найти", – добавил Мишин.

Ранее сообщалось, что специалисты Мосприроды подсчитали количество водоплавающих птиц, которые перезимовали в этом году в столице. Подсчет проводился во время Всероссийской акции Союза охраны птиц России "Серая шейка – 2019". Как оказалось, в столице зимовали 17 видов водоплавающих птиц, а их общее число составило более 32 тысяч.