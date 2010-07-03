Более 32 тыс. водоплавающих птиц перезимовали в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юля Иванко
Специалисты Мосприроды подсчитали количество водоплавающих птиц, перезимовавших в этом году в столице. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Подсчет проводился во время Всероссийской акции Союза охраны птиц России "Серая шейка – 2019". Как оказалось, в Москве зимовали 17 видов водоплавающих птиц, а их общее число составило более 32 тысяч.
Для зимовки пернатые выбрали Кузьминский, Люблинский, Шибаевский и Царицынских пруды, озеро Бездонное, реки Яуза, Чермянка, Сходня, Лихоборка, Химка, Городня, Голедягнка, Сетунь, Очаковка, Москва-река и Ивановские отстойники.
Так, в столице зимуют 28,8 тысячи крякв, 412 гоголей, 1,7 тысячи огарей, 182 хохлатые чернети, 107 больших крохалей, 18 лутков, четыре красноголовых нырка, семь свистунков, четыре мандаринки, две свиязи, три белощекие казарки, два гуменника, семь чомг, один белолобый гусь, один турпан, один трескунок, а также 573 серебристые, 354 сизые и 33 озерные чайки.
Ранее глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский сообщил, что на всех водоемах, где обитают водоплавающие птицы, будут установлены разъяснительные стенды о кормлении пернатых.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.