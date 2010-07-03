Более 32 тыс. водоплавающих птиц перезимовали в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юля Иванко

Специалисты Мосприроды подсчитали количество водоплавающих птиц, перезимовавших в этом году в столице. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Подсчет проводился во время Всероссийской акции Союза охраны птиц России "Серая шейка – 2019". Как оказалось, в Москве зимовали 17 видов водоплавающих птиц, а их общее число составило более 32 тысяч.

Для зимовки пернатые выбрали Кузьминский, Люблинский, Шибаевский и Царицынских пруды, озеро Бездонное, реки Яуза, Чермянка, Сходня, Лихоборка, Химка, Городня, Голедягнка, Сетунь, Очаковка, Москва-река и Ивановские отстойники.

Так, в столице зимуют 28,8 тысячи крякв, 412 гоголей, 1,7 тысячи огарей, 182 хохлатые чернети, 107 больших крохалей, 18 лутков, четыре красноголовых нырка, семь свистунков, четыре мандаринки, две свиязи, три белощекие казарки, два гуменника, семь чомг, один белолобый гусь, один турпан, один трескунок, а также 573 серебристые, 354 сизые и 33 озерные чайки.

Ранее глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский сообщил, что на всех водоемах, где обитают водоплавающие птицы, будут установлены разъяснительные стенды о кормлении пернатых.

