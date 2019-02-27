Москвичей научат правильно кормить уток

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Власти столицы намерены разработать памятки для горожан о кормлении диких птиц. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского.

"В 2019 году во всех ООПТ, где у нас есть водоемы водоплавающих птиц, будут установлены разъяснительные стенды о кормлении, появятся специальные палатки, где можно будет взять качественный корм", – заявил он.

Ранее редакция портала Москва 24 подготовила краткие и информативные советы от экспертов, которые разъясняют, что птицам можно, а что нельзя. Так, свиристелей и дроздов-рябинников можно подкармливать мелко порезанными сухофруктами или рябиной сушеной.

А вот уткам противопоказан хлеб. У них нарушается внутренняя пищеварительная система: от белого хлеба птицы становятся такими жирными, что иногда не могут взлететь.