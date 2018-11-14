Семечки, гречка и никакого хлеба: эксперты рассказали, чем и как кормить птиц в холода

На улице ощутимо похолодало, и многие москвичи уже начали мастерить кормушки для птиц. А уже в ноябре начнется городская акция "Покормите птиц зимой". Специально для тех, кто любит подкармливать пернатых, редакция портала Москва 24 подготовила краткие и информативные советы от экспертов: что можно, а что нельзя.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Домики для птиц

Есть желание и возможность? Лучше всего сделайте кормушку. Не каждая птица готова есть с земли: дело не в брезгливости, а в инстинктах. Ветки же, особенно нашей зимой, могут быть покрыты льдом. Но самое главное – в кормушку сложнее забраться хищнику (в городских условиях это чаще всего бродячие и домашние коты). Подойдет любая форма – от бутылки с вырезанной дырой до настоящих птичьих дворцов, которые строят для конкурсов талантливые школьники.

Недавно руководитель проекта "Орнитарий" в "Сокольниках" Вадим Мишин посоветовал в холодные дни подкармливать уличных птиц сырками "Дружба", а также мясом и салом. Эти продукты сразу дают энергию, что может помочь птицам в очень холодные дни. Мишин подчеркнул, что самое простое, чем можно накормить птиц – это овсяные хлопья и неочищенные семена подсолнечника.

Доктор биологических наук, орнитолог, профессор кафедры зоологии позвоночных биофака МГУ Ирина Бёме уверяет, что у каждого вида кормушки найдутся свои посетители. "Кормушки любые подойдут – те же пластмассовые бутылки лучше всего для синиц подходят: другие птицы этих бутылок побаиваются, потому что они качаются. А синицы легко туда залетают. Но острый край, который остается от обрезки, нужно заклеить бумагой или как-то по-другому сгладить, чтобы не резало лапы", – говорит она.

Ранее Вадим Мишин рассказал , что в парке появится карта кормовых зон, где гости смогут установить кормушки и понаблюдать за птицами. Пока специалисты наметили четыре таких зоны (в них разместят кормушки для разных видов), а саму карту планируется сформировать к декабрю. Таким образом, пернатым не придется бороться за еду. Кроме того, это сделает нагляднее видовое разнообразие.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Обед по расписанию

Главное – не забывать регулярно пополнять корм (например, раз в день) и следить за чистотой самого "домика", иначе доброе дело превращается в мусор на деревьях. С подкормкой иногда возникают сложности: каждый год какой-то продукт объявляют вредным и опасным для птиц. Ирина Бёме считает, что реальных ограничений не так много. "В принципе, подкармливать можно практически всем – это в любом случае птиц поддерживает. Для синиц лучше подойдут семечки, они их хорошо расщелкивают. Ограничить нужно только всякие вареные продукты, и черный хлеб лучше не давать", – добавила орнитолог.

Несмотря на теплую осень, подкормка действительно важна уже с наступлением первых холодов, ведь птицы чаще ориентируются на время года, а не на температуру. "В начале зимы прилетают свиристели и рябинники, можно подкармливать их мелко порезанными сухофруктами или рябиной сушеной. В этом году неурожай рябины по области: они прилетели уже, а все пустое", – рассказывает Ирина Бёме.

Кстати, московские пруды активно захватывает огарь, красная утка. Причем произошло это не само собой: все эти утки – потомки птиц из Московского зоопарка, и до сих пор многие огариные семьи возвращаются на зимовку туда.

Но во всем есть нюансы. Взять чемпионов по популярности среди птиц – московских уток, которые кормятся на городских прудах. Они почти не боятся людей, многие из которых, собственно, с удовольствием закидывают водоемы батонами белого хлеба. Руководитель Орнитария в "Сокольниках" Вадим Мишин такую практику не одобряет.

"Утки от белого хлеба становятся такими жирными, что иногда взлететь не могут. Внутренняя пищеварительная система у них нарушается. Для уток идеальный корм – любая вареная крупа. Наш ветеринар выхаживает ослабленных птиц вареной гречневой кашей с протертой сырой печенкой, но я не знаю, будут так люди кормить птиц. Вряд ли. Комбикорм продается для водоплавающих птиц – очень хорошая вещь. На птичьем рынке купите мешок, и у вас на всю зиму будет правильный корм. Насыпьте в миску, поставьте у пруда – птицы с удовольствием это все съедят", – рассказал Мишин порталу Москва 24.