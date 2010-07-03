Москвичей призывают отказаться от небесных фонариков в праздники

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Москвичам рекомендовали отказаться от запуска световых шаров и китайских фонариков в праздники, поскольку они несут реальную угрозу для окружающей среды и животного мира. Об этом сообщает пресс-служба ГПБУ "Мосприрода".

Специалисты указывают, что светошары после падения в воду или на землю выделяют токсичные вещества. Так, батарейки, находящиеся внутри них, являются отходом 2-го класса опасности. Они выделяют в почву и водоемы опасные вещества: соли, кислоты, щелочи и тяжелые металлы.

В ведомстве напомнили, что запуск подобных шаров запрещен Кодексом об административных правонарушениях РФ. Гражданам грозит штраф в размере от одной до двух тысяч рублей.

Не меньшую опасность представляют и китайские фонарики, хотя в них нет батареек. Их проволочные каркасы несут угрозу для небольших животных, которые попадаются в них как в капканы. Попадание же проволоки в пищеварительный тракт может буквально разорвать внутренности животных.

"Мосприрода" также привела статистику МЧС. Так, в 2013 году из-за запуска фонариков сгорело почти 3,5 гектара леса в красноярском заповеднике "Столбы". В 2018 году фонарик закоротил высоковольтные провода, в результате чего 33 тысячи человек остались без света.

