В Гидрометцентре рассказали о погоде в России летом

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал Москве 24, какая погода ждет россиян летом. По мнению эксперта, температура воздуха преимущественно будет выше нормы.

"В целом, если говорить о расчетах, выполненных нашей федеральной службой, летний период на территории страны будет теплым. Температура – около или выше нормы", – заявил эксперт.

Вильфанд уточнил, что даже зарубежные ведомства, имеющие научную значимость, подтверждают данную информацию. "На удивление на своей памяти я такого не помню. Все расчеты – модель Гидрометцентра России, модели американские, английские, китайские, корейские и другие – ориентируют на теплое лето, когда температура будет заметно выше нормы", – считает синоптик.



Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра Если речь идет о средней глобальной температуре, определенной за все дни 2020 года, то можно сказать, что нынешний год входит в пятерку самых теплых лет. И вероятность этого события – 99,9%. А то, что нынешний год станет самым теплым, вероятность тоже достаточно высока – 75%.

Вильфанд уточнил, что летнему периоду будут свойственны волны тепла, которые позволят температурам, превышающим норму на пять и более градусов, держаться на протяжении нескольких дней. По его мнению, это негативно скажется на здоровье людей. Так как подобные аномалии Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приравнивает к опасным явлениям погоды.

Однако благодаря волнам тепла жаркая погода будет иногда сменяться холодными промежутками. "Одновременно будут периоды понижения, температура может быть прохладной, с осадками, но при осреднении температурный фон прогнозируется выше нормы", – заключил Вильфанд.

Ранее стало известно, что в столичном регионе в июне и июле ожидается экстремальная жара. Об этом сообщил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что экстремальная жара может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени – на европейской части страны.