Сильные дожди обрушились на Москву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москву накрыл ливень. В течение дня 31 мая в столичном регионе прогнозируются дождь и гроза.

Ветер дует северо-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами его порывы достигают 17 метров в секунду.

По данным на 12:00, в городе повалены 96 деревьев, повреждены 20 автомобилей. Среди населения пострадавших нет. За прошедшие сутки в городе зафиксировали 18 локальных подтоплений, которые оперативно ликвидировали.

Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что городские службы работают в усиленном режиме и оперативно устраняют последствия ливневых дождей. В общей сложности задействованы 470 бригад.

Все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме – в режиме повышенной готовности находятся 298 аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов, которые готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линий электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей.

Сообщить о скоплениях воды можно в диспетчерскую "Мосводостока" по номеру 8 495-657-87-03. Она работает круглосуточно. Если затоплена территория около дома, можно обратиться в управу района, в префектуру округа или позвонить в единый диспетчерский центр: 8 495 539-53-53.

В МЧС призвали столичных водителей быть осторожнее на дорогах, поскольку сильные дожди и усиление ветра могут привести к авариям.

Специалисты ведомства попросили автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, водителям рекомендовали не парковать машины под деревьями и вблизи слабо укрепленных конструкций. Пешеходов призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться от непогоды под деревьями.

Сильный ветер уже повалил дерево на проезжую часть возле дома № 74 на Варшавском шоссе. На юге столицы оказалось перекрыто движение двух маршрутов троллейбусов – № 8 и 40. В результате инцидента никто не пострадал.

Кроме того, из-за дождя затопило подмосковные поселки. Тысячи людей проводят эти выходные в подтопленных домах. Из-под носа владельцев уплывают заборы и беседки. Бригады МЧС вместе с коммунальщиками откачивают воду.