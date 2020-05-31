Столичных водителей призвали к внимательности на дорогах из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В МЧС призвали столичных водителей к внимательности на дорогах из-за ухудшения погоды. В ведомстве предупредили о том, что сильные дожди и усиление ветра могут привести к авариям.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, до конца суток 31 мая в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, усиление ветра порывами 13–18 м/с", – говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС.

В связи с этим специалисты ведомства попросили автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах. Кроме того, водителям рекомендовали не парковать машины под деревьями и вблизи слабо укрепленных конструкций.

Пешеходов призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться от непогоды под деревьями.

"Будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте детей без присмотра. В случае необходимости звоните по телефону 101 или единому телефону доверия Главного управления МЧС России", – отметили в МЧС.

Ранее в Москве прогнозировалось ухудшение погоды, в частности, ожидались ливни и грозы. Сообщалось, что в воскресенье, 31 мая, температура воздуха не поднимется выше 13–15 градусов.