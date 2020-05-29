В Москве выпало рекордное за 140 лет количество осадков для 29 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице в пятницу, 29 мая, выпало рекордное количество осадков для этого дня – 37,3 миллиметра. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"По данным на 18:00, в столице побит суточный рекорд по осадкам для 29 мая. Еще никогда за 140 лет наблюдений столько не выпадало", – рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам метеоролога, предыдущий рекорд в этот же день был установлен в 2015 году. Тогда с неба на Москву обрушились 26,1 миллиметра осадков.

В Московской области за сегодняшний день наибольшее число осадков выпало в Красногорске.

По данным портала "Метеоновости", москвичей ждет крайне "мокрое" завершение весны. Тенденция с ливнями сохранится – сильно дождливую погоду обещают, например, 31 мая.

В связи с непогодой столичные экстренные службы были переведены в усиленный режим работы. На дежурство вышли 250 бригад Мосводостока и 200 единиц специализированной техники.

