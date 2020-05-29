Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

29 мая, 19:36

В Москве выпало рекордное за 140 лет количество осадков для 29 мая

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице в пятницу, 29 мая, выпало рекордное количество осадков для этого дня – 37,3 миллиметра. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"По данным на 18:00, в столице побит суточный рекорд по осадкам для 29 мая. Еще никогда за 140 лет наблюдений столько не выпадало", – рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам метеоролога, предыдущий рекорд в этот же день был установлен в 2015 году. Тогда с неба на Москву обрушились 26,1 миллиметра осадков.

В Московской области за сегодняшний день наибольшее число осадков выпало в Красногорске.

По данным портала "Метеоновости", москвичей ждет крайне "мокрое" завершение весны. Тенденция с ливнями сохранится – сильно дождливую погоду обещают, например, 31 мая.

В связи с непогодой столичные экстренные службы были переведены в усиленный режим работы. На дежурство вышли 250 бригад Мосводостока и 200 единиц специализированной техники.

За сутки в столице может выпасть три четверти месячной нормы осадков

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать