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Река Яуза вышла из берегов в Отрадном на северо-востоке Москвы, сообщает телеканал Москва 24.

Кроме того, затопило и транспортный тоннель на улице Народного Ополчения. Причиной происшествий стал тропический ливень, который обрушился 29 мая на Москву.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил, что в столице в пятницу выпадет рекордное для этого дня количество осадков.

В связи с ухудшением погодных условий городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности.

Москвичей также призвали не парковать машины у шатких конструкций. Горожанам посоветовали при выходе на улицу брать с собой зонт и плащ. Кроме того, столичным жителям предложили отказаться от использования личного транспорта в связи с ухудшением погодных условий.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что климатическое лето в Москве наступит лишь в следующие выходные. В это время столбики термометров должны подняться до плюс 20-25 градусов.