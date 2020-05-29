Рекордное количество осадков выпадет в столице в пятницу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рекордное количество осадков и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в пятницу, 29 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Он подчеркнул, что в городе будет облачно, пройдут дожди, местами сильные, вечером возможна гроза.

Столбики термометров в столице покажут 15–17 градусов тепла, в Подмосковье – 16–20. Также синоптик предупредил о ветре со скоростью 5–10 метров в секунду, порывы которого при грозе будут достигать 20 метров в секунду.

По словам Синенкова, за сутки в регионе местами может выпасть до 40 миллиметров осадков, и таким образом будет установлен двойной рекорд по количеству осадков.

"В Москве суточный рекорд для 29 мая составляет 26,1 миллиметра, а абсолютный суточный максимум осадков для мая принадлежит 1976 году, когда в осадкомеры попало 39 миллиметра", – передает его слова РИА Новости.

Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Накануне заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого ухудшения погоды.

Он подчеркнул, что с 09:00 до 21:00 ожидаются сильные дожди, в отдельных районах – гроза, град, усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Ночью 30 мая – кратковременный дождь, возможна гроза.

По его словам, приведены в готовность все силы, которые необходимы для ликвидации вероятных аварийных ситуаций. Были приняты дополнительные меры по недопущению подтоплений из-за ливня.

В июне горожан ждет комфортная погода, слегка превышающая норму. В первый месяц лета будет наблюдаться небольшой дефицит осадков.