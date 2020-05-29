Москвичей призвали отказаться от поездок на личном транспорте во время непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Жителям столицы порекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте во время непогоды.
В случае необходимости передвижения на своем авто в МЧС рекомендуют строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
"Паркуйте автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций", – цитирует ТАСС врио замначальника столичного главка ведомства Андрея Мищенко.
Ранее горожанам напомнили о необходимости при выходе на улицу взять с собой зонт и плащ.
В пятницу, 29 мая, в регионе был объявлен оранжевый уровень погодной опасности.
Сообщалось, что в столице выпадет рекордное количество осадков. За сутки этот показатель может составить 40 миллиметров.
Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщал, что столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды.
Штормовое предупреждение в Москве продлится до 21:00