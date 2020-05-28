Москвичей предупредили о грозе с градом 29 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за грозы с градом и сильным ветром. Его порывы местами могут достигать 20 метров в секунду, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

"Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. Местами очень сильный дождь, грозы, град, порывистый ветер 15–20 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Предупреждение действует в период с 09:00 до 21:00 29 мая.

Ранее москвичам пообещали резкое похолодание в первый день лета. Сообщалось, что температура воздуха снизится на 8–9 градусов. При этом осадков не ожидается.

В целом, по прогнозам синоптиков, начало лето ожидается прохладным. Однако такой температурный фон продержится недолго – уже к 5–6 июня столбики термометров покажут значение плюс 20 градусов.