Жителям столицы пообещали прохладное начало лета

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале лета. По словам главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, первые дни июня в регионе будут прохладными.
Она отметила, что в пятницу в Москве пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы. Днем порывы ветра составят от 12 до 17 метров в секунду. В выходные осадки постепенно ослабнут, воздух прогреется до 25 градусов.
Предполагается, что 30 мая станет одним из самых теплых дней.
"В ночь на воскресенье нас пересечет уже холодный атмосферный фронт, он также отметится кратковременными дождями, температура воздуха сразу же понизится, особенно это будет ощутимо в дневные часы. То есть днем уже +14… +19 градусов", – передает RT слова метеоролога.
Позднякова добавила, что начало лета охарактеризуется облачностью и похолоданием. Так, температура 1 июня в ночные часы составит 4–9 градусов, днем воздух прогреется максимум до 16 градусов.
При этом синоптик отметила, что надолго подобное ненастье не задержится: к 5–6 июня столбики термометров покажут уже значение плюс 20 градусов.
Ранее сообщалось о том, что в пятницу в столице может выпасть около половины месячной нормы осадков – 20–25 миллиметров. В итоге этот день может быть признан самым дождливым за текущий месяц.
В то же время метеорологи подчеркнули, что вместе с осадками циклон принесет москвичам теплую погоду. В субботу столбики термометров в городе могут подняться до +23... +25 градусов. Ночная температура приблизится к 19 градусам, что соответствует июльским значениям.
"Погода": дождливая погода ожидается в столичном регионе
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