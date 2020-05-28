Вильфанд рассказал о резком похолодании в первый день лета

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Стало известно о приходе резкого похолодания в Европейскую часть России в первый день лета. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Специалист отметил, что изменчивость погоды произвела на него определенное впечатление.
"До конца недели будет 20–23 градуса в центре Европейской России, но прямо с 1 июня опять понижение температуры", – сказал метеоролог в интервью РИА Новости.
Он пояснил, что похолодание связано с приходом "очень холодного воздуха из Арктики". Так, температура воздуха может упасть до отметок в 12–15 градусов на несколько дней. При этом осадков не ожидается.
Резкое понижение температуры прогнозируется также в Красноярском крае и в Иркутской области. Температура в этих регионах окажется на 4–6 градусов ниже нормы.
При этом в Новосибирской и Омской областях температура опустится на два градуса ниже нормы.
"Резкая смена температуры произойдет в Якутии. Вчера еще было 25–26 градусов, но вторжение холодных масс приведет к снижению температуры на 10–15 градусов", – отметил Вильфанд.
Он добавил, что холодный фронт не затронет лишь Урал.
Ранее синоптики пообещали жителям столицы прохладное начало лета. При этом к 5–6 июня столбики термометров уже покажут значение плюс 20 градусов.
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