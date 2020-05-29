Москвичей призвали к осторожности из-за непогоды

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жителей столицы призвали не парковать машины у шатких конструкций из-за установившейся в регионе непогоды. Такие рекомендации дал Дептранс в своем Twitter-аккаунте.

"Погода сегодня (и до конца дня) дождливая с сильным ветром и, возможно, градом. Убедительная просьба быть осторожными, не оставлять машину у временных конструкций", – говорится в сообщении.

Также специалисты ведомства напомнили москвичам о необходимости при выходе на улицу взять с собой зонт и плащ.

Ранее сообщалось о том, что в столице в пятницу выпадет рекордное количество осадков. За сутки этот показатель может составить 40 миллиметров.

Накануне заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого ухудшения погоды.

В регионе был объявлен оранжевый уровень погодной опасности.