Очередной удар. Синоптики прогнозируют ливень в Москве 31 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дожди накроют Москву в воскресенье, синоптики прогнозируют выпадение месячной нормы осадков, заявил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, дождь, который начался в столице в пятницу, 29 мая, будет идти без перерыва до середины ночи субботы. "В субботу распогодится и резко потеплеет до июльских плюс 23-25 градусов. Однако в воскресенье столицу ждет очередной удар стихии – по самым пессимистичным модельным прогнозам, на мегаполис может обрушиться месячная норма осадков – до 52 миллиметров", – рассказал Тишковец.

Он добавил, что календарное лето в городе начнется с аномально прохладной погоды. 1 июня воздух прогреется только до 16 градусов, уточнил ведущий специалист центра "Фобос".

Ранее сообщалось, что около половины месячной нормы осадков может выпасть в Москве 29 мая. Метеорологи говорили, что вместе с осадками циклон принесет москвичам теплую погоду.

При этом в июне москвичей ждет комфортная погода, слегка превышающая норму, отмечал ранее Тишковец. Синоптик считает, что в этом месяце будет наблюдаться небольшой дефицит осадков.

Кроме того, столичные службы были переведены в режим повышенной готовности из-за грозы. "Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу с 09:00 до 21:00 ожидаются сильные дожди, в отдельных районах – гроза, град, усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду", – сообщал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.