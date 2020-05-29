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Общество

13:22

Бригады "Мосводостока" работают в усиленном режиме из-за непогоды

город общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сотрудники ГУП "Мосводосток" переведены на усиленный режим работы из-за выпадения в столице обильных и сверхнормативных осадков. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

На борьбу с непогодой были вызваны 250 бригад и более 200 единиц специализированной техники. Сотрудники "Мосводостока" будут отслеживать работу ливневой канализации во избежание застоя воды.

По информации Комплекса городского хозяйства, на данный момент бригады работают в штатном режиме. Система водоотведения функционирует без инцидентов, а обращения граждан оперативно обрабатываются.

При обнаружении большого скопления воды можно обратиться по телефону экстренной службы 8 (495) 657-87-03.

В пятницу, 29 мая, столицу накрыл тропический ливень. По информации синоптиков, нынешний дождь принес до 40% месячной нормы осадков в Москве всего за три часа. Столичные городские службы накануне были переведены в режим повышенной готовности на фоне непогоды.

Непогода отразилась на дорожной ситуации в столице

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