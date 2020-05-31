В Москве прогнозируется ухудшение погоды

Синоптики предупредили москвичей об ухудшении погоды в регионе. Так, в воскресенье, 31 мая, в Москве прогнозируются дождь и гроза, сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем Москва и Подмосковье окажутся в зоне активного атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, дождь, местами сильный, возможна гроза", – говорится в сообщении.

Температура воздуха не поднимется выше 13–15 градусов, по области будет чуть теплее – до 17 градусов.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами его порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Атмосферное давление в регионе установится на отметке 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность в середине дня составит около 80%.

Ранее сообщалось, что завершение весеннего сезона в 2020 году станет самым "мокрым" за последние 70 лет. Причиной повышенного числа дождей являются южные циклоны со сложной системой фронтов.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков ранее объявил, что городские службы готовы работать в режиме повышенной готовности. Задача дежурных бригад – не допустить подтоплений.

