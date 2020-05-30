Май в Москве может стать самым дождливым за 200 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В воскресенье, 31 мая, в столице может выпасть месячная норма осадков, а в целом май текущего года может стать самым дождливым за 200 лет в Москве. Об этом сообщает Центр погоды "Фобос".
"В воскресенье москвичей ожидает очередное испытание ненастьем. В результате регенерации балканского циклона на город вновь обрушится колоссальное количество небесной влаги. По самому оптимистичному сценарию это будет не меньше 44 миллиметров, по худшему варианту развития атмосферных процессов на город может пролиться до 69 миллиметров осадков, что эквивалентно месячной норме", – говорится в сообщении.
Как отмечается, за этот месяц уже выпало 103 миллиметра, или две месячные нормы. По прогнозам синоптиков, выпадет еще 44–69 миллиметров осадков. Таким образом, может быть побит рекорд самого дождливого за все наблюдения мая 1821 года, когда выпало 140 миллиметров.
"Таким образом, май 2020 года может хлопнуть дверью, вписав себя в метеоисторию как самый дождливый за последние почти 200 лет", – говорится в сообщении.
Также синоптики прогнозируют, что в субботу в столице воздух прогреется до 26 градусов. Отмечается, что при этом небо будет облачное, не исключены кратковременные осадки. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду. Местами его порывы могут достигнуть 17 метров в секунду.
Накануне в городе выпало рекордное за 140 лет количество осадков для 29 мая. По словам метеоролога, предыдущий рекорд в этот же день был установлен в 2015 году. Тогда с неба на Москву обрушились 26,1 миллиметра осадков.
Какая погода ждет москвичей в ближайшие дни
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